Какое наказание грозит тем, кто вовремя не сообщил о прибывших в страну иностранцах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За несвоевременное уведомление о посетителях-иностранцах законом предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За несвоевременное уведомление о том, что в гостинице поселились иностранцы или в гости прибыли граждане другой страны, законом предусмотрена административная ответственность. Есть статья 518 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает предупреждение физическим лицам, штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 10 месячных расчетных показателей. На субъекты среднего предпринимательства налагается штраф в размере 15 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – 20 МРП», - сказал Аслан Аталыков в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что с первого по двадцать четвертое сентября за получением вида на жительство обратилось 896 иностранных граждан, в том числе 115 граждан Российской Федерации.

«У нас в соответствие с законом о правовом положении иностранцев – постоянно проживающим в Республике Казахстан признаются иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в республике, в порядке, предусмотренном определяемыми приказами министра внутренних дел», - отметил Аслан Аталыков.