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    19:09, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Какое наказание грозит руководителям медорганизаций за подделку паспорта вакцинации в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Руководителей медучреждении продававших электронные паспорта вакцинации могут лишить от занимаемой должности. Об этом на онлайн-брифинге в РCК Алматы сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения города Алматы Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга спикер рассказала о том, как предотвратить факт продажи поддельного паспорта вакцины.

    «Мы поручили первым руководителям всех медицинских организаций не допускать коррупции. Для этого обязали ежедневно проверять и контролировать свой коллектив и пункты вакцинации. Ответственность возлагается на руководителей каждой медицинской организации. В настоящее время за этот вопрос отвечает руководитель каждой медицинской организации, то есть, он несет персональную ответственность. Если такие действия будут выявлены руководителя могут освобождены от занимаемой должности. Поэтому они хорошо об этом знают и предупреждены», - сказала Лаура Мырзагали.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы
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