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Какое наказание грозит россиянам за нарушение правил пребывания в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
29 Сентября 2022, 18:03
Какое наказание грозит россиянам за нарушение правил пребывания в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Граждане Российской Федерации могут находиться в Казахстане 90 дней. По истечению срока прибывшим на работу, учебу, лечение, бизнес-иммигрантам, с целью воссоединения семьи и на постоянное жительство необходимо оформить разрешение на временное проживание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение первых трех суток за нарушение сроков пребывания будет просто предупреждение, с 3 до 5 суток – уже влечет штраф в размере 10 МРП, это 31 тыс. 800 тенге, с 5 до 10 суток – штраф в размере 15 МРП (47 тыс. 700 тенге).

Если же иностранец задержался незаконно в Казахстане свыше, чем на 10 суток, то ему грозит штраф в размере 25 МРП (79 тыс. 500 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

«Действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 15 МРП либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан», - говорится в сообщении Министерства внутренних дел РК.

За незаконное осуществление трудовой деятельности предусмотрен штраф в размере 25 МРП либо административный арест на срок до 10 суток, либо административное выдворение за пределы страны.


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