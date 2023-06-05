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Какое наказание грозит казахстанцам, незаконно пересекшим границу в Южной Корее

Автор:  
Шынар Хамитова
5 Июня 2023, 17:33
Какое наказание грозит казахстанцам, незаконно пересекшим границу в Южной Корее Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил о казахстанцах, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое заседание суда прошло, дальше идут необходимые действия, выясняются детали. Им все-таки грозит наказание за серьезные нарушения на территории Южной Кореи. Им выдвигают не только уголовное дело, но и финансовое, то есть, они должны возместить все, что сломали и разрушили. Поэтому будем ждать решения суда», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

По его словам, после решения суда задержанные будут отправлены в тюрьму Южной Кореи. Он также добавил, что сначала приговор должен вступить в силу, затем прокуратура будет заниматься тем, где они будут отбывать наказание.

«Срок будет большой. Точно не знаю. Это уже решат власти Кореи», - добавил Айбек Смадияров.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане РК обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – незаконный въезд в страну. Второе – незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений - материальный ущерб.


МИД РК   Корея  
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