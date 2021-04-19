Какое наказание грозит больным коронавирусом за посещение общественных мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Марал Рахимжанова рассказала о наказании, предусмотренном для инфицированных КВИ за посещение общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На стадии пилотного проекта фактически меры не принимались. На сегодняшний день ведется разъяснительная работа с населением о том, что если человек получил ПЦР-тест положительный, он является инфицированным, даже если у него нет признаков, он может распространять инфекцию, быть опасным для окружающих», - сказала Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

В этой связи, по ее словам, каждому из инфицированных выдается расписка, в которой дается разъяснение о необходимости нахождения на домашнем карантине.

«Лица, у кого есть показания к госпитализации, они госпитализируются. Но необходимо отметить, что действующим законодательством предусмотрены статьи Административного кодекса о привлечении лиц к ответственности в виде штрафа», - отметила спикер.

«Если по статье 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов), то здесь 25 МРП, если по статье 431 (Сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте), то там 5 МРП», - заключила М. Рахимжанова.