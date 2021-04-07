Какое место занял Казахстан в рейтинге стран по представленности женщин в политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по представленности женщин в политике Казахстан занял 104-е место из 193. Оценка политического паритета в РК составила 22 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Наименьшая оценка, которая может быть присвоена государству — 0, наибольшая — 100 (что означает, что женщины занимают не менее 50% политически значимых постов в стране).

Оценка политического паритета учитывает только сам факт представительства женщин во власти, то есть количественное присутствие, а не влияние или политические предпочтения женщин.

Среди всех стран-участниц только 21 на начало текущего года набрала 50 и более баллов. Также на начало года в 22 из рассматриваемых стран главой государства или парламента являлась женщина. Для справки: за период с 1946 года женщины хотя бы раз находились во главе государства или правительства лишь в 68 странах из всех участвующих в рейтинге.

Открывают рейтинг Коста-Рика, Руанда, Исландия, Швеция и Финляндия. Среди стран ЕАЭС Казахстан уступил только Беларуси (49-е место в мире, оценка — 38), в то же время позиция страны оказалась выше, чем в Армении, Кыргызстане и России.

Согласно данным рейтинга, в стране среди лиц, занимающих министерские должности, доля женщин составляла лишь 10%, в нижней и верхней палатах национального законодательного собрания — 24%, в МИО — 22%.

На начало апреля текущего года в стране среди 17 акимов регионов страны только Кызылординскую область возглавляет женщина. Среди 17 министерств женщины стоят лишь во главе Министерства культуры и спорта и Министерства информации и общественного развития.

В целом в четвёртом квартале 2020 года в госуправлении, обороне и обязательном соцобеспечении работали 491,5 тыс. человек — на 1,1% больше, чем годом ранее. Доля женщин составила всего 39,6%, или 194,7 тыс. человек, плюс 4% за год. Для сравнения: в четвёртом квартале 2019-го в этой сфере работали 187,2 тыс. женщин, минус 1,2% за год.

Напомним, обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек является одной из основных задач Целей устойчивого развития (ЦУР), достижение которых взял на себя в качестве обязательства Казахстан.

Исполнение этой задачи также подразумевает обеспечение всестороннего и реального участия женщин в политической, экономической и общественной жизни страны и гарантию равных возможностей для лидерства на всех уровнях принятия решений.

По последним данным (за 2019 год), доля женщин на руководящих должностях в среднем по стране составляла 43%, против 41,2% годом ранее. Среди 17 регионов страны доля руководителей-женщин перевалила за 50% только в столице. В ТОП-3 регионов также вошли Алматы и Павлодарская область. Меньше всего женщин на руководящих должностях было занято в Актюбинской области (всего 27,3%).