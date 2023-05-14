Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры выиграли пять медалей на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и заняли второе место в медальном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

С четырьмя золотыми и одной серебряной медалями сборная Казахстана заняла второе место в медальном зачете. Лидером стала команда Узбекистана — пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Напомним, победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».

Всего в заявке сборной Казахстана на турнир было тринадцать боксеров — восемь из них не сумели добраться до медалей.