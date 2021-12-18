Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по тяжелой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат мира-2021 по тяжелой атлетике, на котором Казахстан смог завоевать одну медаль: «золото» стране принес Арли Чонтей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла 11-е место. Лидером стала команда Южной Кореи (четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые), на втором месте — Узбекистан (две золотые и три серебряные медали), а тройку лучших замкнул Таиланд (две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая).
Полностью медальный зачет представлен ниже.
1. Южная Корея — 4-1-2 (7)
2. Узбекистан — 2-3-0 (5)
3. Таиланд — 2-2-1 (5)
4. Колумбия — 1-4-0 (5)
5. Грузия — 1-1-1 (3)
5. Иран — 1-1-1 (3)
7. Китайский Тайбэй — 1-1-0 (2)
7. США — 1-1-0 (2)
9. Болгария — 1-0-1 (2)
9. Украина — 1-0-1 (2)
11. Казахстан — 1-0-0 (1)
11. Египет — 1-0-0 (1)
11. Индонезия — 1-0-0 (1)
11. Монголия — 1-0-0 (1)
11. Тунис — 1-0-0 (1)
16. Армения — 0-1-2 (3)
17. Великобритания — 0-1-1 (2)
17. Япония — 0-1-1 (2)
19. Албания — 0-1-0 (1)
19. Нигерия — 0-1-0 (1)
19. Катар — 0-1-0 (1)
22. Россия — 0-0-3 (3)
23. Молдова — 0-0-1 (1)
23. Норвегия — 0-0-1 (1)
23. Саудовская Аравия — 0-0-1 (1)
23. Швеция — 0-0-1 (1)
23. Турция — 0-0-1 (1)
23. Венесуэла — 0-0-1 (1)
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