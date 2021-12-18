Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат мира-2021 по тяжелой атлетике, на котором Казахстан смог завоевать одну медаль: «золото» стране принес Арли Чонтей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла 11-е место. Лидером стала команда Южной Кореи (четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые), на втором месте — Узбекистан (две золотые и три серебряные медали), а тройку лучших замкнул Таиланд (две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая).

Полностью медальный зачет представлен ниже.

1. Южная Корея — 4-1-2 (7)

2. Узбекистан — 2-3-0 (5)

3. Таиланд — 2-2-1 (5)

4. Колумбия — 1-4-0 (5)

5. Грузия — 1-1-1 (3)

5. Иран — 1-1-1 (3)

7. Китайский Тайбэй — 1-1-0 (2)

7. США — 1-1-0 (2)

9. Болгария — 1-0-1 (2)

9. Украина — 1-0-1 (2)

11. Казахстан — 1-0-0 (1)

11. Египет — 1-0-0 (1)

11. Индонезия — 1-0-0 (1)

11. Монголия — 1-0-0 (1)

11. Тунис — 1-0-0 (1)

16. Армения — 0-1-2 (3)

17. Великобритания — 0-1-1 (2)

17. Япония — 0-1-1 (2)

19. Албания — 0-1-0 (1)

19. Нигерия — 0-1-0 (1)

19. Катар — 0-1-0 (1)

22. Россия — 0-0-3 (3)

23. Молдова — 0-0-1 (1)

23. Норвегия — 0-0-1 (1)

23. Саудовская Аравия — 0-0-1 (1)

23. Швеция — 0-0-1 (1)

23. Турция — 0-0-1 (1)

23. Венесуэла — 0-0-1 (1)