Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла шесть медалей на чемпионате мира среди военнослужащих в Москве. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали — Темиртас Жусупов (49 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Абзал Куттыбеков (91 кг), одну серебряную — Дамир Абдикадир (52 кг) и две бронзовые — Рустем Шауменов (56 кг) и Айтжан Аширхан (64 кг).