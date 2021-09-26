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    00:13, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла шесть медалей на чемпионате мира среди военнослужащих в Москве. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали — Темиртас Жусупов (49 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Абзал Куттыбеков (91 кг), одну серебряную — Дамир Абдикадир (52 кг) и две бронзовые — Рустем Шауменов (56 кг) и Айтжан Аширхан (64 кг).

    В медальном зачете у мужчин сборная Казахстана заняла второе место. Лидером соревнований стала команда России, а на третьей позиции расположилась сборная Узбекистана.
    ТОП-5 медального зачета ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих (мужчины):
    1. Россия — 4-4-1
    2. Казахстан — 3-1-2
    3. Узбекистан — 2-1-0
    4. Беларусь — 1-0-0
    5. Алжир — 0-1-2.





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