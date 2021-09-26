00:13, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6
Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла шесть медалей на чемпионате мира среди военнослужащих в Москве. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали — Темиртас Жусупов (49 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Абзал Куттыбеков (91 кг), одну серебряную — Дамир Абдикадир (52 кг) и две бронзовые — Рустем Шауменов (56 кг) и Айтжан Аширхан (64 кг).
В медальном зачете у мужчин сборная Казахстана заняла второе место. Лидером соревнований стала команда России, а на третьей позиции расположилась сборная Узбекистана.
ТОП-5 медального зачета ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих (мужчины):
1. Россия — 4-4-1
2. Казахстан — 3-1-2
3. Узбекистан — 2-1-0
4. Беларусь — 1-0-0
5. Алжир — 0-1-2.
ТОП-5 медального зачета ЧМ-2021 по боксу среди военнослужащих (мужчины):
1. Россия — 4-4-1
2. Казахстан — 3-1-2
3. Узбекистан — 2-1-0
4. Беларусь — 1-0-0
5. Алжир — 0-1-2.