Какое место занимает команда Казахстана по футболу в рейтинге ФИФА
Казахстан не изменил своего положения в рейтинге. Изменения коснулись Финляндии, Боснии и Герцеговины - команды эти стран опустились на одну позицию.
Рейтинг ФИФА от 18 февраля 2020 года:
1. Бельгия – 1780;
2. Франция – 1755;
3. Бразилия – 1743;
4. Англия – 1670;
5. Португалия – 1662;
6. Испания – 1645;
7. Аргентина – 1642;
8. Уругвай – 1639;
9. Мексика – 1632;
10. Италия – 1625;
...
24. Украина – 1528;
39. Россия – 1461;
55. Финляндия – 1411;
56. Босния и Герцеговина – 1410;
85. Узбекистан – 1283;
88. Беларусь – 1269;
89. Грузия – 1267;
96. Кыргызстан – 1240;
99. Армения – 1233;
108. Эстония – 1180;
109. Азербайджан – 1180;
120. Таджикистан – 1144;
122. Казахстан – 1142;
129. Литва – 1114;
132. Туркменистан – 1107;
136. Латвия – 1082;
177. Молдова – 950.