Какое место занимает команда Казахстана по футболу в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала первый в 2021 году рейтинг мужских сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстан не изменил своего положения в рейтинге. Изменения коснулись Финляндии, Боснии и Герцеговины - команды эти стран опустились на одну позицию.

Рейтинг ФИФА от 18 февраля 2020 года:

1. Бельгия – 1780;

2. Франция – 1755;

3. Бразилия – 1743;

4. Англия – 1670;

5. Португалия – 1662;

6. Испания – 1645;

7. Аргентина – 1642;

8. Уругвай – 1639;

9. Мексика – 1632;

10. Италия – 1625;

...

24. Украина – 1528;

39. Россия – 1461;

55. Финляндия – 1411;

56. Босния и Герцеговина – 1410;

85. Узбекистан – 1283;

88. Беларусь – 1269;

89. Грузия – 1267;

96. Кыргызстан – 1240;

99. Армения – 1233;

108. Эстония – 1180;

109. Азербайджан – 1180;

120. Таджикистан – 1144;

122. Казахстан – 1142;

129. Литва – 1114;

132. Туркменистан – 1107;

136. Латвия – 1082;

177. Молдова – 950.