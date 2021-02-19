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    17:17, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Какое место занимает команда Казахстана по футболу в рейтинге ФИФА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала первый в 2021 году рейтинг мужских сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан не изменил своего положения в рейтинге. Изменения коснулись Финляндии, Боснии и Герцеговины - команды эти стран опустились на одну позицию.

    Рейтинг ФИФА от 18 февраля 2020 года:

    1. Бельгия – 1780;

    2. Франция – 1755;

    3. Бразилия – 1743;

    4. Англия – 1670;

    5. Португалия – 1662;

    6. Испания – 1645;

    7. Аргентина – 1642;

    8. Уругвай – 1639;

    9. Мексика – 1632;

    10. Италия – 1625;

    ...

    24. Украина – 1528;

    39. Россия – 1461;

    55. Финляндия – 1411;

    56. Босния и Герцеговина – 1410;

    85. Узбекистан – 1283;

    88. Беларусь – 1269;

    89. Грузия – 1267;

    96. Кыргызстан – 1240;

    99. Армения – 1233;

    108. Эстония – 1180;

    109. Азербайджан – 1180;

    120. Таджикистан – 1144;

    122. Казахстан – 1142;

    129. Литва – 1114;

    132. Туркменистан – 1107;

    136. Латвия – 1082;

    177. Молдова – 950.


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