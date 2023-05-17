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Какое место занимает Казахстан в турнирной таблице после трех матчей на ЧМ по хоккею

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Мая 2023, 06:26
Какое место занимает Казахстан в турнирной таблице после трех матчей на ЧМ по хоккею Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За три матча на чемпионате мира-2023 по хоккею сборная Казахстана набрала лишь два очка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстан начал выступление на турнире с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам, однако затем потерпел два крупных поражения подряд: от сборной Чехии — 1:5 и от сборной Швейцарии — 0:5.

После трех матчей сборная Казахстана занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы В. Актуальное положение команд после трех матчей таково: Швейцария — 9 очков, Канада — 8 очков, Чехия — 7 очков, Словакия — 4 очка, Норвегия — 4 очка, Латвия — 2 очка, Казахстан — 2 очка, Словения — 0 очков.


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