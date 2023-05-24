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Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства

Автор:  
Серик Сабеков
24 Мая 2023, 12:12
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по продолжительности и защищённости детства Казахстан занял 50-е место из 180 стран. Такие данные приводятся в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно международным исследованиям, подростки решаются на самоубийство из-за равнодушного отношения родителей и педагогов к их проблемам, протестуя таким образом против безразличия и жестокости взрослых. Мощным фактором является система социальных связей ребенка, прежде всего, семья. Также одной из наиболее острых предпосылок, активирующих риск суицида, является молодежная субкультура или негативная контркультура. Сегодня отсутствует единый подход в определении целей, задач, содержания, методов работы психологической службы, места и статуса психолога в системе образования. Не выработаны нормы и стандарты деятельности психолога образования, нет единства диагностического инструментария психологической службы в образовании», - сообщается в документе.

При этом отмечается, что состояние инфраструктуры службы в разных регионах характеризуется большой неравномерностью. В этой связи мероприятиями комплексного плана предусматривается повышение статуса педагога-психолога в системе образования, а также введения дополнительной единицы психолога для коррекционной работы с детьми, склонных к совершению аутодеструктивных действий. Планируется реализация комплекса мер, направленных на улучшение, модернизацию, цифровизацию работы психолого-социально-педагогической службы.

«Создание лабораторий практической психологии при высших учебных заведениях позволит использовать потенциал профессорско–преподавательского и студенческого состава отечественных вузов и привлечь к реализации совместных проектов.

Широкая трансляция в средствах массовой информации сведений о насилии, суициде среди несовершеннолетних провоцирует эффект Вертера: массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещенного телевидением или другими СМИ, либо описанного в популярном произведении литературы и кинематографа. Предлагается выработать требования к подобного рода публикациям», - подчеркивается в проекте Комплексного плана.

В документе поясняется, что в обеспечении устойчивого развития страны важную роль играет вопрос благополучия детей. Для системного мониторинга создания условий, а также своевременного выявления проблем и оперативного принятия решений в 2022 году принят Индекс благополучия детей, состоящий из 56 индикаторов. Вместе с тем, по результатам 2021 года Индекс благополучия детей по республике составил всего 55,6 баллов, что является средним уровнем благополучия. Реализация поручения Главы государства по введению данного национального мониторинга детского благополучия является жизненно важной для принятия государственными органами необходимых решений по устранению социальных проблем в сфере детства.


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