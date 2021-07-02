Какое место занимает Казахстан в мировом тюремном рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Происходящие реформы уголовной политики государства позволили значительно снизить тюремное население. Об этом заявил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Происходящие реформы уголовной политики государства позволили значительно снизить тюремное население. Так, если на заре независимости Казахстан занимал в тюремном рейтинге 3 место в мире с количеством почти в 100 000 человек в местах лишения свободы, то на сегодняшний день тюремное население снижено, и Казахстан уже занимает 100-е место в мировом тюремном рейтинге», - сказал Владимир Волков.

Было отмечено, что Казахстан является активным участником международных процессов, успешно имплементируя нормы и стандарты международного права в национальное законодательство.

В рамках ратификации международных договоров и соглашений к которым присоединяется наше государство вводятся нормы, регламентирующие вопросы оказания правовой помощи, передачи и выдачи осужденных лиц и другие.

Присоединившись ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах по отмене смертной казни в Казахстане предпринимаются меры по гармонизации уголовного законодательства.

Продолжается совершенствование антикоррупционного законодательства.

Вступление нашей страны в Группу государств против коррупции (ГРЕКО) позволит экспертам Совета Европы проводить регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства и проводимой антикоррупционной политики в нашей стране.

Согласно данным Транспэренси Интернэшнл, по Индексу восприятия коррупции за 2020 год Казахстан поднялся на 19 позиций.