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    16:47, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Какое место занимает Казахстан в мировом тюремном рейтинге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Происходящие реформы уголовной политики государства позволили значительно снизить тюремное население. Об этом заявил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Происходящие реформы уголовной политики государства позволили значительно снизить тюремное население. Так, если на заре независимости Казахстан занимал в тюремном рейтинге 3 место в мире с количеством почти в 100 000 человек в местах лишения свободы, то на сегодняшний день тюремное население снижено, и Казахстан уже занимает 100-е место в мировом тюремном рейтинге», - сказал Владимир Волков.

    Было отмечено, что Казахстан является активным участником международных процессов, успешно имплементируя нормы и стандарты международного права в национальное законодательство.

    В рамках ратификации международных договоров и соглашений к которым присоединяется наше государство вводятся нормы, регламентирующие вопросы оказания правовой помощи, передачи и выдачи осужденных лиц и другие.

    Присоединившись ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах по отмене смертной казни в Казахстане предпринимаются меры по гармонизации уголовного законодательства.

    Продолжается совершенствование антикоррупционного законодательства.

    Вступление нашей страны в Группу государств против коррупции (ГРЕКО) позволит экспертам Совета Европы проводить регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства и проводимой антикоррупционной политики в нашей стране.

    Согласно данным Транспэренси Интернэшнл, по Индексу восприятия коррупции за 2020 год Казахстан поднялся на 19 позиций.


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