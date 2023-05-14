Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана с двумя очками занимает пятое место в турнирной таблице группы В, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира-2023 по хоккею. В своем первом матче на турнире Казахстан по буллитам победил сборную Норвегии — 4:3.

На данный момент сборная Казахстана с двумя очками занимает пятое место в турнирной таблице группы В.

Актуальное положение команд таково: Швейцария — 3 очка (1 матч), Канада — 3 очка (1 матч), Чехия — 3 очка (1 матч), Словакия — 3 очка (2 матча), Казахстан — 2 очка (1 матч), Норвегия — 1 очко (1 матч), Словения — 0 очков (1 матч), Латвия — 0 очков (2 матча).

14 мая сборная Казахстана сыграет с Чехией.

Также соперниками Казахстана по группе будут сборные Швейцарии, Канады, Словакии, Словении и Латвии.