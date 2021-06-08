НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое место занимает Казахстан на мировой шахматной арене, рассказал исполнительный директор РОО «Казахстанская Федерация шахмат», международный гроссмейстер Ануар Исмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть разделение по показателям среди мужчин и женщин. Мужская сборная находится в районе 40 места. Женская сборная – в десятке. К сожалению, нет такого показателя среди детей, но скажу так, что у нас растет хорошее поколение. С каждых чемпионатов мира наши дети привозят медали», - отметил Ануар Исмагамбетов.

По его словам, Казахстанская федерация шахмат является одной из ведущих федераций, которая привозит наибольшее количество медалей.

«К примеру, в 2019 году, когда еще проводились официальные чемпионаты мира, когда дети играли в шахматы вживую, казахстанская сборная заняла третье место по итогам заработанных медалей. С Казахстаном считаются. Повторюсь, что нужна поддержка, нужны вложения, проводить учебно-тренировочные сборы, выплачивать стипендии, приглашать хороших специалистов», - добавил он.

Ранее председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал о последних положительных новостях в казахстанском спорте.