Какое место занимает Головкин в обновленном рейтинге боксёров P4P

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший месяц в первой десятке рейтинга лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec произошли значительные изменения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После сенсационного поражения Теофимо Лопесу свое место в топ-10 потерял бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко, тогда как его обидчик занял лишь тринадцатую строчку. Также в десятку лучших наконец-то сумел прорваться российский супертяжеловес Александр Поветкин, который расположился сразу на девятой позиции, обогнав своего соотечественника Сергея Ковалева.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

3. Эррол Спенс-младший (США);

4. Геннадий Головкин (Казахстан);

5. Деонтей Уайлдер (США);

6. Теренс Кроуфорд (США);

7. Энтони Джошуа (Великобритания);

8. Мэнни Пакьяо (Филиппины);

9. Александр Поветкин (Россия);

10. Сергей Ковалев (Россия).





