Какое место занимает Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте Ига Швёнтек из Польши, за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла две строчки и стала 58-й.

В парном разряде топ-3 все так же составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Джессика Пегула (США).

Сильнейшая из «парниц» Казахстана Анна Данилина осталась на 25-й позиции, Рыбакина — 107-я. Жибек Куламбаева улучшила положение на семь строк, заняв 179-е место.