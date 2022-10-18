Какое место занимает «Барыс» после третьей победы подряд в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» на своей площадке одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (4:1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В составе казахстанского клуба отличились нападающие Кирилл Савицкий, Алихан Асетов, капитан команды Линден Вей и Антон Сагадеев. Три последние шайбы хоккеисты «Барыса» забросили в заключительном периоде.

Благодаря этой победе астанинский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 23 очка. Лидирует в конференции екатеринбургский «Автомобилист» с 29 баллами.

Для «Барыса» эта победа стала третье подряд в КХЛ. Ранее астанинский «Барыс» на свой площадке обыграл «Адмирал» и разгромил хабаровский «Амур» со счетом 5-1.





Фото: sports.kz