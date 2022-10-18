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    05:58, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Какое место занимает «Барыс» после третьей победы подряд в КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» на своей площадке одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (4:1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В составе казахстанского клуба отличились нападающие Кирилл Савицкий, Алихан Асетов, капитан команды Линден Вей и Антон Сагадеев. Три последние шайбы хоккеисты «Барыса» забросили в заключительном периоде.

    Благодаря этой победе астанинский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 23 очка. Лидирует в конференции екатеринбургский «Автомобилист» с 29 баллами.

    Для «Барыса» эта победа стала третье подряд в КХЛ. Ранее астанинский «Барыс» на свой площадке обыграл «Адмирал» и разгромил хабаровский «Амур» со счетом 5-1.


    Фото: sports.kz


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