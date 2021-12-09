Какое место по летальности коронавируса занимает Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое место занимает Казахстан по заболеваемости КВИ в мире, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире зарегистрировано более 267 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 500 тыс. случаев. Умерло более 5 млн человек», - сказал Алексей Цой.

Было отмечено, что по данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 25 странах отмечается рост заболеваемости.

За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался во Франции, где заболеваемость выросла более чем на 154%, в Португалии – более 80%, Швеции – более 60%, Италии – более 50%.

«В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 28%. В мировом рейтинге на 1 млн населения Казахстан по заболеваемости находится на 108-м месте, по летальности - на 102-м месте из 222-х», - резюмировал Алексей Цой.



