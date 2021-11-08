Какое количество антител дает полную защиту от штамма «дельта»

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Российские ученые провели исследование, в котором выяснили, какой уровень антител должен быть у человека, чтобы полностью защитить его от коронавируса. Также стало известно, как победить COVID-19 за несколько месяцев, пишет газета «Известия».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследование было проведено совместно с департаментом здравоохранения Москвы. В нем приняли участие четыре тысячи жителей столицы.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350 – 400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – объяснил ученый.

Международные единицы – banding antibody units (нейтрализующие единицы антител) – были введены ВОЗ из-за проблемы разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Каждый производитель системы обязан вести систему пересчета на единицы ВОЗ.

«И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», – отметил академик РАН.

Также он высказался об ограничительных мерах, которые действуют в России и других странах. Он рассказал, сколько человек должно привиться, чтобы победить коронавирус за несколько месяцев.

«Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в десять раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев. Кроме того, между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми должна быть проведена черта. Их необходимо резко различать. Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», – сказал Гинцбург.

Напомним, ранее специалист рассказал об отсутствии побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V». А также глава Центра имени Гамалеи объяснил, как проверить, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса.