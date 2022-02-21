Какое имущество похитили мародеры, рассказали в МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о похищенном мародерами имуществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Активно продолжается работа по поиску имущества граждан и субъектов бизнеса, похищенного во время массовых беспорядков. На сегодня полицейскими обнаружено и изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму свыше 120 млн тенге. В основном это автомашины, бытовая техника, сотовые телефоны и ювелирные изделия», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.
Ранее следователь сообщил о фактах сбыта украденного во время январских беспорядков оружия.
«Установлены факты сбыта преступниками похищенного оружия. Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова задержан 45-летний житель города Тараза. У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тысяч тенге, а в салоне автомашины - два автомата Калашникова с боеприпасами», - сказал Санжар Адилов.
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