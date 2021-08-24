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Какое финансирование предусмотрено для переписи населения

24 Августа 2021 11:13
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Какое финансирование предусмотрено для переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о финансировании процесса переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимый объем финансирования национальной переписи населения на 2018-2023 годы составляет 9,1 млрд тенге, из которых на текущий момент освоены 3,5 мрлд тенге», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

По его словам, согласно Медиа-плану по информационному сопровождению хода переписи, с 17 мая 2021г. начата массово-разъяснительная работа среди населения через СМИ.

«При БНС открыт пресс-центр. Назначен официальный представитель «Национальной переписи населения 2021», также были назначены пресс-секретари департаментов БНС. На данный момент в республиканских, региональных СМИ и популярных социальных сетях размещены 17 387 материалов и публикаций», - отметил спикер.

«В период проведения переписи в онлайн режиме, предусмотрен Call-центр «1446» для стационарных номеров телефонов и мобильных «88000800878», - заключил Н. Айдапкелов.



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#Правительство РК   #Статистика   #Перепись населения  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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