Какое финансирование по ОСМС в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о трехуровневой системе медобеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике сформирована трехуровневая система медицинского обеспечения. Первый уровень системы – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) направлен на оказание медицинской помощи бесплатно для всех граждан (первичная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП), скорая помощь, санитарная авиация и экстренная стационарная помощь, полный спектр медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и основных хронических заболеваниях, включая лекарственное обеспечение)», – написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в 2021 году финансирование ГОБМП составляет 1 114,7 млрд тенге, или 61,2 % от общих расходов на медицинскую помощь.

Второй уровень – медицинская помощь в системе ОСМС для застрахованного населения – базовый объем, который обеспечивает услуги сверх ГОБМП (консультативная, диагностическая, экстренная и плановая стационарная помощь, бесплатное лекарственное обеспечение по широкому спектру заболеваний; стационарозамещающая помощь, медицинская реабилитация).

«В 2021 году финансирование ОСМС составляет 705,4 млрд тенге, или 38,8 % от плана финансирования медицинской помощи (больше чем в 2020 году на 66,4%). На третьем уровне медицинские услуги предоставляются на платной основе за счет средств граждан, добровольного медицинского страхования, дополнительная помощь отдельным категориям лиц (военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов и др.). Также медицинская помощь лицам при хронических заболеваниях предоставляется на бесплатной основе в рамках ГОБМП», – заключил Е. Тугжанов.