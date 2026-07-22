Как лабораторный контроль помогает обеспечить радиационную безопасность

Гамма-излучение невозможно увидеть или почувствовать органами чувств, поэтому объективно оценить радиационную обстановку можно только с помощью специальных инструментальных измерений. Такой контроль проводится в административных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях, торговых центрах, на производственных объектах и в других организациях.

Мониторинг фонового гамма-излучения проводят специалисты лаборатории радиологии и инструментальных замеров Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

Фото: ЦСЭЭ Медицинского центра УДП РК

За 12 месяцев 2025 года лабораторией было отобрано 33 974 пробы и выполнено 268 835 исследований гамма-излучения. По результатам проведенного контроля превышений допустимых уровней гамма-излучения на обследованных объектах не выявлено.

Как рассказал фельдшер-лаборант лаборатории радиологии и инструментальных замеров ЦСЭЭ Бауыржан Рахымов, регулярный мониторинг позволяет своевременно оценивать радиационную обстановку на объектах и подтверждать безопасность условий пребывания людей.

— Безопасная среда — это результат систематического контроля и точных инструментальных измерений. В течение года специалистами лаборатории проведен значительный объем исследований гамма-фона на различных объектах. Важно, что по результатам проведенных измерений превышений допустимых уровней гамма-излучения выявлено не было, — отмечает Бауыржан Рахымов.

Для проведения измерений специалисты используют специализированное метрологически поверенное оборудование. Одним из основных приборов является дозиметр-радиометр ДКС-АТ1123, предназначенный для измерения и оценки гамма-излучения.

Фото: ЦСЭЭ Медицинского центра УДП РК

Перед проведением исследований специалисты проверяют техническое состояние оборудования, уровень заряда и наличие действующей государственной поверки. Измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения выполняются в установленных контрольных точках. Полученные показатели анализируются и сравниваются с действующими гигиеническими нормативами, после чего оформляется соответствующее заключение.

При проведении радиационного контроля лаборатория руководствуется действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами Республики Казахстан в области обеспечения радиационной безопасности, а также требованиями законодательства в сфере обеспечения единства измерений.

По словам эксперта, регулярный мониторинг особенно важен для объектов, где ежедневно находится большое количество людей: школ, детских садов, медицинских организаций, административных и общественных зданий, торговых и производственных объектов.

Фото: ЦСЭЭ Медицинского центра УДП РК

Лабораторный контроль позволяет подтвердить безопасность объекта для сотрудников и посетителей, своевременно выявить возможные отклонения радиационного фона, а также обеспечить выполнение требований санитарного законодательства и программ производственного контроля.

Бауыржан Рахымов отмечает, что систематический мониторинг гамма-излучения является важной профилактической мерой, направленной на предупреждение потенциальных радиационных рисков и поддержание безопасной среды для населения.

Испытательная лаборатория Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы проводит исследования фонового гамма-излучения в соответствии с утвержденной областью аккредитации. Регулярный инструментальный контроль позволяет объективно оценивать радиационную обстановку и является важной частью системы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.