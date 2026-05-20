Как казахстанцам посмотреть полный текст НПА, вынесенных на обсуждение

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов объяснил, что сейчас желающие могут ознакомиться с выжимкой нормативного документа госорганов на портале «Открытые НПА».

— Вы читаете формат саммари, и Вы понимаете, о чем идет речь, она максимально подготовлена для быстрого, удобного информирования и понимания, о чем, собственно говоря, идет здесь речь, — сообщил вице-министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Е.Кочетов пояснил, что для изучения полного текста документа казахстанцы могут запросить его у уполномоченных органов.

— Сегодня нет ни одного примера, когда согласно законодательству о доступе к информации, тот или иной гражданин обратился в адрес государственного органа и попросил предоставить ему полный текст — вот ни одного случая по непредоставлению полного текста закона не было. Я это говорю со всей ответственностью, потому что мы являемся уполномоченным органом в сфере доступа к информации, — подчеркнул он.

По мнению ведомства, нынешний порядок изучения нормативных актов соответсвует эффективной коммуникации об информировании деятельности государственных органов в рамках их НПА.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РК рассматривает декриминализацию статьи о распространении ложной информации.