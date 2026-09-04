Как изменятся правила обучения в вузах и колледжах культуры и искусства в Казахстане

Министерство культуры и информации РК внесло изменения в правила деятельности организаций образования в сфере культуры и искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новым правилам, к основным видам организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) в сфере культуры и искусства относятся национальный исследовательский университет, национальная организация высшего и послевузовского образования, исследовательский университет, университет, академия, институт и приравненные к ним организации — консерватория, высшая школа и высшее училище.

Граждане Казахстана обеспечиваются высшим и послевузовским образованием на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом, если получают его впервые.

Такое же право предоставляется лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане. Иностранцы могут получать высшее и послевузовское образование на конкурсной основе в рамках государственного образовательного заказа в соответствии с международными договорами РК. Исключение составляют лица, обучающиеся по стипендиальным программам.

Для граждан с ограниченными возможностями в развитии в рамках инклюзивного образования предусматриваются специальные условия для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

Как будут организовывать работу вузов

ОВПО самостоятельно разрабатывают стратегии, программы и планы развития и обеспечивают их реализацию.

Структура организации определяется и утверждается самостоятельно. При этом структурные подразделения должны охватывать все основные направления ее деятельности.

Учебный процесс обеспечивают профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал, включая концертмейстеров, иллюстраторов и других специалистов.

ОВПО самостоятельно определяют квалификационные характеристики должностей работников и обеспечивают соблюдение требований к кандидатам при приеме на работу.

При планировании учебного процесса организации самостоятельно устанавливают нормы времени по видам учебной работы, соотношение часов между ними и технологии обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Контингент обучающихся определяется государственным образовательным заказом, а также количеством студентов, поступивших на платной основе.

При этом установлены следующие нормативы соотношения числа обучающихся и преподавателей:

в бакалавриате по образовательным программам искусства и культуры — 3,5:1;

при подготовке учителей музыки — 6:1;

при подготовке учителей музыки — 6:1; по другим образовательным программам очной формы обучения — 8:1;

в магистратуре — 4:1;

в докторантуре — 3:1;

для учебно-вспомогательного персонала установлено соотношение приведенного контингента студентов к одному работнику — 9:1.

Академические потоки и группы формируются с учетом количества обучающихся, записавшихся на дисциплину и к конкретному преподавателю, а также достаточного уровня рентабельности.

Наполняемость академических потоков и групп ОВПО определяют самостоятельно с учетом аудиторного фонда, количества поступивших по образовательной программе, требований учебного плана и числа обучающихся, записавшихся на дисциплину.

Новые правила для организаций высшего и послевузовского образования вводятся в действие с 13 сентября 2026 года.



Что изменится в колледжах с 2027 года

Правила деятельности организаций технического и профессионального образования (ТиПО) в сфере культуры и искусства начнут действовать в новой редакции с 1 января 2027 года.

Учебные группы в организациях ТиПО при очной форме обучения будут комплектоваться по специальностям численностью не более 25 человек. При вечерней форме обучения в группе должно быть не менее 15 человек.

Отделения в организациях ТиПО создаются при наличии:

не менее 150 обучающихся по одной или нескольким родственным специальностям (профессиям) при очной форме обучения;

не менее 100 обучающихся при вечерней форме обучения.

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