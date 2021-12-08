Какими животными пополнился Алматинский зоопарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматинском зоопарке появились новые обитатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали агентству в зоопарке, недавно в питомнике появились новые жильцы.

«Мы летом получили три новых вида животных. Это очковый лангур, бурый капуцин и рыжий кенгуру. Бурого капуцина многие помнят из фильма «Пираты Карибского моря«. Это те виды животных, которых раньше у нас не было. Может было, но очень давно. В ближайшие 15 лет их точно не было. В начале ноября к нам прибыла ещё самка яка. У нас есть два самца. Им привезли пару»,- рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

К сведению, очковый лангур - представитель тонкотелых приматов. Эти обезьяны распространены на Малайском полуострове, на юге Мьянмы, юго-западе Таиланда, на островах Лангкави, Пенанг, Перхентиан и Безар. Они живут в кронах деревьях, держась группами до 20 особей.

Бурый капуцин - вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке. На сегодня популяция этих животных сокращается из-за уничтожения мест обитания. Местное население охотится на них ради мяса. Малышей капуцинов отлавливают из природы для содержания в качестве домашних питомцев.

Рыжий кенгуру - один из крупнейших видов кенгуру, а также из млекопитающих в Австралии. Рост в холке достигает 2 метров, вес - 90 кг.

Як - один из крупнейших представителей семейства полорогих родом из Тибетсих гор.

К слову, Алматинский зоопарк является старейшим зоопарком в Казахстане. Он был основан в 1937 году. Сегодня команда зоопарка насчитывает 273 специалиста. Из них 141 человек ухаживает за животными. Более 380 видов животных, из них 79 - краснокнижных. Животные расположены в 7 экспозиционных секциях. Коллекция Алматинского зоопарка - одна из самых разнообразных и больших в Центральной Азии.