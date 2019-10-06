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вчера 22:20
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вчера 18:00
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вчера 13:26
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вчера 10:15
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Какими жилищными программами могут воспользоваться казахстанцы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК перечислило ряд жилищных программ, которыми могут воспользоваться казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На текущий момент решение жилищных вопросов граждан доступно за счет различных механизмов Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и ипотечной программы жилищного кредитования «7-20-25».
В обеих программах предоставляются возможности для всех платежеспособных граждан, нуждающихся в жилье и не имеющих в собственности жилья.
При этом, программой «Нұрлы жер» предусматривается строительство и предоставление арендного жилья без выкупа малообеспеченным, социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи, а также строительство акиматами кредитного жилья по низким ценовым параметрам (140-180 тыс. тенге за один квадратный метр).
Кредитное жилье реализуется широким слоям населения (в том числе очередникам) через Жилстройсбербанк (ЖССБК) и ипотечную программу «7-20-25».
Реализация кредитного жилья через ЖССБК осуществляется по балльной системе путем формирования пулов. Займы ЖССБК предоставляет под 5% годовых с первоначальным взносом 20% и сроком кредитования до 20 лет. Платежи по займам с учетом всех семейных расходов являются подъемными. К примеру, ежемесячный платеж на квартиру стоимостью 8,4 млн тенге (2-х комнатная квартира 60 кв. м) будет составлять порядка 60 тыс. тенге.
Кроме того, рамках программы «Нұрлы жер» частные застройщики, получающие субсидий по кредитам на строительство жилья, предлагают не менее 50 % жилья по фиксированной цене реализации за 1 квадратный метр до 260 тыс. тенге включительно в городах Нур-Султан, Алматы и их пригородных зонах, Шымкенте, Атырау, Актау, до 220 тыс. тенге в других регионах.
Частный застройщик реализует жилье путем прямой продажи, через займы ЖССБК, банки второго уровня, ипотечной программы «7-20-25» и программы АО «ИО «КИК».
Целью программы «7-20-25» является предоставления населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках. Это механизм дешевых ресурсов и каждый работающий сможет купить квартиру в кредит. Основные ее условия: ставка вознаграждения по кредиту снижена до 7% в год, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлён до 25 лет.
Участником ипотечной программы может быть любой желающий, без ограничений по очередности. Основными критериями для участия в программе «7-20-25» являются отсутствие у заемщика жилья на праве собственности, непогашенных ипотечных займов на момент обращения в банк для получения займа, а также наличие 20% первоначального взноса от залоговой стоимости приобретаемого жилья, подтверждение дохода. Допускается привлечение созаемщиков в случае недостаточности доходов.
Пороговая сумма кредитования населения составляет в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент - до 25 млн тенге, в остальных регионах – 15 млн тенге. К примеру, для квартиры стоимостью 12,8 млн тенге ежемесячный платеж составит порядка 90 тысяч тенге, в остальных регионах для квартиры стоимостью 9 млн тенге ежемесячный платеж составит порядка 63 тысяч тенге.
С текущего года для поддержания платежеспособного спроса граждан предусматривается выдача акиматами жилищных сертификатов на покрытие части первоначального взноса при приобретении жилья в рамках программы «Нұрлы жер» и программы «7-20-25».
Перечень получателей жилищных сертификатов утверждается местными представительными органами. В свою очередь, Министерством разработаны и утверждены правила предоставления жилищных сертификатов.
Наряду с механизмами действующих программ для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках, в том числе у частных застройщиков, существуют ряд ипотечных программ с приемлемыми условиями кредитования, такие как продукт Жилстройсбербанка «Свой дом», «Баспана хит» (номинальная ставка 10,75% годовых, первоначальный взнос от 20%, срок кредитования 15 лет), КИК «Орда» (Ставка вознаграждения 12-14%, с первоначальным взносом 30-50%, со сроком кредитования 20 лет).
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