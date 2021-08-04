Какими вакцинами обеспечены жители Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько доз вакцин имеется в запасе в Нур-Султане. Об этом проинформировала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в наличии имеются две вакцины: казахстанская вакцина QazVac и российская вакцина «Спутник V». Казахстанской в наличии – 9 990 доз на складе, российской: 55 тысяч доз первого компонента, 40 тысяч доз второго компонента. Этими двумя вакцинами на сегодня город Нур-Султан обеспечен», - пояснила Сархат Бейсенова.

По ее словам, на сегодня в столице первым компонентом Hayat-Vax вакцинировано 28119 человек, вторым компонентом - 25878 человек. Казахстанской вакциной QazVac вакцинировано 10 013 человек, вторым компонентом – 7618 человек. Российскую вакцину получили 294 376 человек (первый компонент), второй компонент - 213798человек. китйскую вакцину Corona Vac получили 15605 человек - первый компонент, 14015 человек привились вторым компонентом.



