Какими услугами не удовлетворены казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результатами социологических опросов по вопросам сферы защиты прав потребителей поделился министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства отмечает важность независимых социологических опросов. Поэтому хочу отметить результаты социологических опросов по вопросам сферы защиты прав потребителей, к проведению которых Министерством привлечены независимые организаций. По результатам опроса жители страны оказались не удовлетворены оказанными услугами в следующей отрасли: медицинские услуги – 46%; услуги связи – 36%; городской общественный транспорт – 35%», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По словам министра, проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят системный характер. В этой связи появляется потребность проведения анализа корневых причин государственными органами на предмет возникновения недовольства потребителей.

«Перед государством стоит задача найти баланс между интересами общества и бизнес-сообществом. В этой связи начата трансформация системы защиты прав потребителей. В этой реформе немаловажную роль играют техническое регулирование и стандартизация, которые неразрывно связаны с системой защиты прав потребителей, так как эти сферы нацелены на обеспечение безопасности и качества продукции и услуг, предоставляемых потребителям», - отметил глава ведомства.

В настоящее время разработаны и действуют порядка 3 тыс. национальных стандартов на показатели качества, безопасности продукций и услуг во всех сферах, однако наблюдается их низкое применение в определенных отраслях.

«Нуждается в особом внимании отрасли экономики, в которых из года в год увеличивается количество обращений/жалоб, что говорит о необходимости разработки новых и актуализация действующих национальных стандартов, соблюдение которых обеспечит удовлетворенность потребителей по качеству и безопасности товаров и услуг», - пояснил Бахыт Султанов.