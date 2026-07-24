Какими станут новые банкноты евро: ЕЦБ представил 10 вариантов дизайна

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил десять финальных проектов обновленных банкнот евро и предложил жителям стран еврозоны выбрать понравившийся дизайн, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Новые купюры должны стать более современными, безопасными и узнаваемыми, а их выпуск ожидается после завершения всех этапов подготовки.

Из 1200 предложенных концепций эксперты отобрали десять эскизов, разделенных на две тематические серии — «Европейская культура» и «Европейская природа».

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард призвала жителей Европы принять участие в онлайн-голосовании, опубликованном на сайте регулятора. Для каждой темы подготовили по пять вариантов оформления — от минималистичных до более детализированных художественных решений. Итоги общественного опроса помогут определить окончательный дизайн будущих банкнот.

Если победит концепция, посвященная культуре, на купюрах появятся известные европейские деятели искусства, науки и литературы.

Предлагается разместить:

на банкноте 5 евро — оперную певицу Марию Каллас;

10 евро — композитора Людвига ван Бетховена;

20 евро — ученого и лауреата Нобелевской премии Марию Кюри;

50 евро — писателя Мигеля де Сервантеса;

100 евро — Леонардо да Винчи;

200 евро — лауреата Нобелевской премии мира Берту фон Зуттнер.

Вторая серия посвящена природе Европы. На лицевой стороне каждой банкноты изображены различные виды птиц на фоне рек и природных ландшафтов, а на обороте — здания важнейших институтов Европейского союза.

Среди предложенных изображений — стенолаз, зимородок, щурка, белый аист, шилоклювка и северная олуша. Каждая птица связана с одним из европейских институтов, включая Европейский парламент, Европейскую комиссию, Европейский центральный банк, Суд Европейского союза, Европейский совет и Европейскую счетную палату.

После завершения общественного голосования ЕЦБ определит победившую концепцию и приступит к технической подготовке выпуска новых банкнот. По планам регулятора, обновленные купюры постепенно начнут вводить в обращение после завершения всех производственных процедур.

Ранее сообщалось, что дизайн новых банкнот евро вызвал споры между Польшей и Францией.