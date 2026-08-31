KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Какими предлагают установить МЗП и МРП в Казахстане с 2027 года

    В Казахстане опубликован проект закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы». Документом предлагается установить с 1 января 2027 года новые размеры минимальной заработной платы, МРП и ряда социальных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге
    Фото: Kazinform

    Согласно законопроекту, минимальный размер заработной платы предлагается установить на уровне 85 тыс. тенге, а месячный расчетный показатель — 4 693 тенге.

    Также предлагается установить:

    — минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 38 622 тенге;
    — минимальный размер пенсии — 74 919 тенге;
    — величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 55 173 тенге.

    Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение с 1 января 2027 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет на 8,5%.

    Предлагается также установить с 1 января 2027 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование в Фонд социального медицинского страхования на уровне 2,2% от объекта исчисления взносов государства.

    Окончательные размеры показателей будут определены после рассмотрения и принятия законопроекта.

    Публичное обсуждение законопроекта продлится до 5 сентября 2026 года.

    Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК объяснили, как официальная зарплата и трудовой стаж влияют на размер пенсии по возрасту и кто может рассчитывать на увеличение выплат.

     

    МРП Минтруда и соцзащиты РК Финансы Тенге МЗП
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор