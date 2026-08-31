Какими предлагают установить МЗП и МРП в Казахстане с 2027 года

В Казахстане опубликован проект закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы». Документом предлагается установить с 1 января 2027 года новые размеры минимальной заработной платы, МРП и ряда социальных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно законопроекту, минимальный размер заработной платы предлагается установить на уровне 85 тыс. тенге, а месячный расчетный показатель — 4 693 тенге.

Также предлагается установить:

— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 38 622 тенге;

— минимальный размер пенсии — 74 919 тенге;

— величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 55 173 тенге.

Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение с 1 января 2027 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет на 8,5%.

Предлагается также установить с 1 января 2027 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование в Фонд социального медицинского страхования на уровне 2,2% от объекта исчисления взносов государства.

Окончательные размеры показателей будут определены после рассмотрения и принятия законопроекта.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 5 сентября 2026 года.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК объяснили, как официальная зарплата и трудовой стаж влияют на размер пенсии по возрасту и кто может рассчитывать на увеличение выплат.