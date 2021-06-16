Какими правами обладают работники заемного труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о прописанных в законодательстве условиях заемного труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях законодательного урегулирования предоставления персонала (заемного труда) в 2020 году были внесены изменения и дополнения в Трудовой Кодекс. Согласно статье 137-1 Трудового Кодекса предоставление персонала в квазигосударственном секторе допускается только на время выполнения определенной работы, замещения временно отсутствующего работника и на период выполнения сезонной работы. Для заемного персонала законодательно предусмотрены те же гарантии, что и у наемных работников», - заверил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, осуществление трудовой деятельности в рамках оказания услуг по предоставлению персонала не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчислении трудового стажа, гарантий по обеспечению условий труда и других прав в сфере труда, установленных Трудовым Кодексом.

«Предприятия квазигосударственного сектора, пользуясь услугами направляющей организации, имеют право привлекать работников, только при условии соблюдения всех норм трудового законодательства. При этом, работники направляющей организации наделены всеми правами по заключению трудовых и коллективных договоров и соглашений для урегулирования отношений с работодателем, а также правом объединения в профсоюзные организации для защиты своих интересов и ведения переговоров», - отметил заместитель Премьер-министра.

«В свою очередь, целесообразность применения заемного труда в организации, включая квазигосударственный сектор, определяется ею самостоятельно с учетом условий и объемов производства, финансирования деятельности, экономической эффективности и бизнес стратегии в целом», - заключил Е. Тугжанов.



