Какими полномочиями будет обладать депутатская группа «Жаңа Қазақстан»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым рассказал, какими полномочиями будет обладать депутатская группа «Жаңа Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По регламенту Парламента в целом и Конституционному закону депутатская группа имеет право после регистрации организовывать парламентские слушания, направлять депутатские запросы, приглашать руководителя любой правительственной организации, получать отчеты, запрашивать документы. Как вы помните, депутатских групп в последнем созыве не было. Прежде всего, мы должны максимально активизировать работу Мажилиса, Парламента, правильно использовать потенциал, помогать в осуществлении внутренних реформ. Многие программы были подвергнуты критике», - сказал Айдос Сарым на пресс-конференции.
Мажилисмен добавил, что на сегодня депутаты держат на контроле такие вопросы как: проблемы по таможне Хоргос, утильсборы, рынку «Алтын орда» в Алматы.
«На наш взгляд, если в эти вопросы не вмешиваться и не отслеживать, то они могут попросту не исполниться или затянуться. В этих вопросах мы будем тесно взаимодействовать со СМИ, политическими силами, работать над продвижением политико-экономических и других реформ и модернизационных процессов в стране»,- пояснил Айдос Сарым.
Ранее сообщалось, что в Мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
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