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Какими новыми телепроектами порадовали казахстанских зрителей в 2021 году

30 Декабря 2021 22:19
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Какими новыми телепроектами порадовали казахстанских зрителей в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими новыми телевизионными проектами порадовали казахстанских зрителей в 2021 году, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

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Надо отметить, что впервые в истории страны в 2021 году по заказу Министерства информации и общественного развития началась реализация масштабного проекта по переводу популярных в мире детских каналов с мультипликацией на казахский язык. Так, заключен договор по переводу на казахский язык контента телеканалов TIJI и Nickelodeon, пользующихся высоким спросом у детей.

По поручению Президента в 2021 году начался и был реализован первый этап активной фазы производства отечественных телесериалов, документальных исторических фильмов. Уже в этом году доля производства сериальной продукции исторической направленности увеличена на 30%.

В эфире крупнейших телеканалов страны показаны сериалы об Ахмете Байтурсынове, Каныше Сатпаеве, Жангир хане, Розе Баглановой и других выдающихся личностях, которые нашли большой положительный отзыв от зрителей.

Начата работа по переформатированию «Ел арна» в культурно-образовательный канал, ведется ребрендинг канала Qazaq TV, который вещает в более чем 100 странах мира.

Впервые заработала анимационная школа для детей с особыми потребностями, для которых мастера Казахстана, а также из Японии и Южной Кореи провели профессиональное обучение.

Под знаменем 30-летия Независимости прошли национальные премии в сфере медиа «Тумар» и «Уркер», а также международная медианеделя «Astana Media Week», которые уже зарекомендовали себя как знаковые и традиционные ежегодные события, ожидаемые журналистским сообществом.

Но на этом министерство не планирует останавливаться и уже с начала следующего года казахстанцев ждут новые приятные сюрпризы.


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#Культура   #СМИ   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Серик Сабеков

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