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Какими новыми полномочиями наделены участковые инспектора в Казахстане

29 Ноября 2021 12:42
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Какими новыми полномочиями наделены участковые инспектора в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими полномочиями на сегодня наделены участковые инспектора полиции в Казахстане, рассказал на брифинге начальник управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем послании Глава государства обозначил участковых в качестве ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции, которые призваны решать проблемы местного населения, пресекать преступность», - сказал Жасулан Байкенов.

По его словам, сегодня институт участковых инспекторов полиции является самым многофункциональным в системе органов внутренних дел.

Они участвуют в вопросах защиты прав граждан, семейно-бытового насилия, обеспечения правопорядка и дорожной безопасности, миграции, охраны окружающей среды, благоустройства территорий и других.

Самостоятельно рассматривают и налагают наказания по 47 составам административных правонарушений, а это – торговля в неустановленных местах (ст.204), нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек (ст.408), нарушение запрета потребления табачных изделий (ст.441), нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов (ст.505), а также ряд других правонарушений предусмотренных ч.1 ст.685 КоАП.

Наряду с этим, обеспечивается контроль исполнения отдельных видов наказания, путем проверки подучетных лиц по месту жительства в установленные законодательством срок.

Участковый контролирует поведение и образ жизни семейных дебоширов, алкоголиков, наркоманов, ранее судимых.

Помогает органам здравоохранения по принудительному лечению некоторых из них.

«В целом, участковые – это основное звено в общей системе профилактики правонарушений. В основном только они на постоянной основе лично контактируют с населением. В отдельных же селах, участковый и вовсе – единственный представитель правоохранительных органов. Здесь он является гарантом законности и спокойствия сельчан, обеспечивает их защиту от преступных посягательств», - добавил Жасулан Байкенов.

Уже в этом году, по поручению Президента, законодательно расширена компетенция участковых инспекторов касательно наделения правом вносить от имени полиции физическим и юридическим лицам представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений и требовать их исполнение.

Расширены полномочия участковых по наложению административных взысканий, помимо имеющихся у них 47 составов адмнарушений, дополнительно наделены правом самостоятельного рассмотрения еще 4-х составов.

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#МВД РК   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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