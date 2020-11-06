Какими мерами поддержки охвачен МСБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы рассказали о мерах поддержки бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в городе реализуется госпрограмма по поддержке и развитию бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025».

На сегодня данная программа включает в себя следующие инструменты:

- субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и для 7 отдельных крупных субъектов предпринимательства. Максимальная сумма займа – не более 7 млрд тенге на одного заемщика, а номинальная ставка вознаграждения – до 6% в год. Срок субсидирования составляет до 5 лет;

- частичное гарантирование кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства и для 7 отдельных крупных субъектов предпринимательства.

Условия гарантирования в рамках второго направления программы: гарантии для начинающих предпринимателей не могут быть выше 85% от кредита, гарантии для действующих предпринимателей - до 50% от кредита.

Кроме того, программа предусматривает выдачу государственных грантов с 2 до 5 млн тенге на безвозмездной и безвозвратной основе и обучение предпринимателей.

«На текущий момент в рамках программы одобрено 430 проектов на общую сумму кредита 92,8 млрд тенге (по субсидированию части ставки вознаграждения одобрено 244 проекта на общую сумму кредита 81,8 млрд тенге; по частичному гарантированию выдано 148 проектов на общую сумму кредита 11 млрд тенге; по государственным грантам одобрено 38 проектов на общую сумму 101 млн тенге)», - рассказали в управлении.

Отраслевая структура одобренных проектов показывает, что наибольший удельный вес приходится на сферы промышленности - 19,3%; транспорта - 18,7%; торговли - 16,4%. Кроме того, операции с имуществом составляют 12,3%; здравоохранение - 6,4%; другие - 26,9%.

«Благодаря этому в 2019 году было сохранено 4 118 рабочих мест, создано 1 745 рабочих мест; в 2020 году было сохранено 8 359 рабочих мест, создано 2 104 рабочих места», - обратили внимание в управлении предпринимательства и инвестиций.

Стоит отметить, что госмеры по поддержке бизнеса являются основной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем в рамках антикризисных мер в целях улучшения условий для предпринимателей внесены следующие изменения в программу «Дорожная карта бизнеса - 2025».

- увеличена сумма кредитования с 2,5 до 7 млрд тенге;

- сняты отраслевые ограничения;

- приняты меры по унификации ставки для предпринимателей на уровне 6%.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства города Алматы с внесенными изменениями могут принимать участие в рамках первого направления «Поддержка субъектов малого, в том числе микропредпринимательства».

В рамках первого направления максимальная сумма кредита на инвестиции - до 20 млн тенге до 3 лет. На пополнение оборотных средств - до 5 млн тенге до 2 лет. Также на долю предпринимателя конечная ставка 6%, разница субсидируется государством.

Вместе с тем в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства банки второго уровня, такие как АО «Альфа Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО ДБ «Сбербанк», АО «АТФ Банк», начали выдавать беззалоговые кредиты до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств.

Вместе с тем особое внимание со стороны государства уделяется развитию агропромышленного комплекса (АПК), являющегося сферой жизнедеятельности основной части населения.

Мерами по повышению доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК в рамках субсидирования из средств республиканского бюджета являются:

- субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях;

- субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;

- субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники.

«Субсидирование осуществляется за счет бюджетных средств, путем формирования электронных заявок на субсидирование агропромышленного комплекса Казахстана а также их предоставления, рассмотрения и принятия решения по ним. Инструмент инвестиционного субсидирования направлен на частичную компенсацию (25%) затрат по созданию новых и расширению действующих производственных мощностей в 15 приоритетных отраслях АПК, в том числе при инвестиционных затратах на строительно-монтажные работы, технику и оборудование», - отметили в управлении.

На текущий момент данной мерой просубсидировано 10 субъектов АПК (в том числе субъекты МСБ) на общую сумму субсидий 1,9 млрд тенге.

По инструменту «Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники» снижается процентная ставка вознаграждения по кредитным/лизинговым договорам, из них:

- на приобретение основных средств: на 10% годовых в тенге, 8% годовых в рублях и на 2% годовых в иностранной валюте;

- на пополнение оборотных средств: на 5% годовых в тенге, 4% годовых в рублях и на 1% годовых в иностранной валюте.

Всего за период с 2017 года по первое полугодие 2020 года субсидирование процентной ставки осуществлялось по обязательствам 24 субъектов АПК на общую сумму 4,4 млрд тенге.

Вместе с тем в рамках госпрограммы развития АПК для Алматы на 2020 год выделено 2,3 млрд тенге, из которых 1,4 млрд тенге направлено на обеспечение ранее одобренных договоров от 17 предприятий (ТОО «Цин-Каз», ТОО «Масло-Дел», АО «ЕФК», ТОО «МЗ Солнечный», ТОО «BRBAPK» и др.) на общую сумму кредитов 47 млрд тенге.

Кроме того, с начала текущего года одобрено 165 договоров на 508,8 млн тенге, субсидии по 6 предприятиям (ТОО «Масло-Дел», ТОО «Беккер и К» ТОО «МЗ Солнечный», ТОО «RG Brands», АО «ЕФК»,КХ «Асыл Туяк» ). Сумма кредитов составила 9,7 млрд тенге.

«В настоящее время прорабатывается 350 заявок на общую сумму субсидий – 800 млн тенге, что позволит привлечь 41,9 млрд тенге инвестиций. В целом реализация государственной программы АПК позволит создать 716 рабочих мест», - добавили в акимате.