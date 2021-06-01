Какими качествами должны обладать сельские акимы, рассказал Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2346 сельских округах предусмотрены прямые выборы акимов, в которых проживают 7,5 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас предусмотрены выборы в 2346 сельских округах, это большое количество сельских округов. В них проживают более 7,5 млн жителей нашей страны. Это огромное количество людей. Чтобы руководить таким количеством людей, нужны подготовленные люди. Они должны обладать соответствующим образованием, опытом работы, квалификацией. Есть и маленькие населенные пункты. Например, село Абай в Егиндикольском районе Акмолинской области, в котором проживают всего 49 человек. Там будут выборы. При этом есть Узынагашский сельский округ в Жамбылском районе Алматинской области, где проживают более 50 тысяч человек. Для того, чтобы руководить таким количеством людей, нужны соответствующие квалификации», - рассказал в интервью телеканалу Хабар 24 заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин.













































Малик Мурзалин отметил, что для акимов сельских округов в соответствии с действующим законодательством, также с законом о местном государственном управлении и самоуправлении предусмотрено 54 компетенции.

«Аким сельского округа содействует сбору налогов и других обязательных платежей, регулирует земельные отношения, обеспечивает строительство, реконструкцию, ремонт, содержание автомобильных дорог, содействует организации крестьянских и фермерских хозяйств, организует водоснабжение населенных пунктов, организует работу по благоустройству, освещению, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, выявляет малообеспеченных лиц, вносит предложения по обеспечению занятости, оказанию адресной социальной помощи, организует помощь инвалидам. Как я сказал, только в соответствии с этим законом - 54 компетенции», - заявил М. Мурзалин.

Он напомнил, что в 2020 году во всех населенных пунктов нашей страны был введен четвертый уровень бюджета.

«Акимы распоряжаются достаточно большими суммами. В бюджет сельского округа поступают пять налогов и около 10 неналоговых поступлений. Бюджет крупных сельских округов составляет почти до миллиарда тенге. Я считаю, для того, чтобы правильно управлять такими суммами, в том числе чтобы избежать коррупционных рисков, нужны подготовленные люди», - отмечает заместитель руководителя АП РК.

Также Малик Мурзалин прокомментировал, в каких случаях акиму могут оказать вотум недоверия.

«К сожалению, может быть такой случай, что избранный аким недостаточно хорошо будет работать. На самом деле норма была, но не было правоприменительной практики. Сейчас предусмотрено так, что депутаты маслихата по инициативе не менее одной пятой части депутатов, вправе поставить вопрос о выражении вотума недоверия акиму села. Но есть и еще один пункт: жители сами, если недовольны работой акима, через собрание местного сообщества, обсудив вопрос, имеют также выразить вотум недоверия акиму», - подчеркнул Малик Мурзалин.

Также он прокомментировал подготовку выборов акимов районов.

«Глава государства в начале текущего года дал поручение в 2024 году провести уже выборы акимов районов. Мы будем вести подготовительную работу. В 2024 году выборы акимов районов состоятся», - добавил Малик Мурзалин.