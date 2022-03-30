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    12:48, 30 Март 2022 | GMT +6

    Какими будут условия размещения Тюркской академии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии» одобрили в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная цель академии - проведение исследований в области тюркологии, направленных на сохранение, развитие и популяризацию тюркских языков, литературы и культуры. В настоящее время членами академии, кроме Казахстана, являются Кыргызстан, Азербайджан и Турция. А Венгрия на сегодняшний день имеет наблюдательный потенциал. В связи с тем, что штаб-квартира Академии находится в г. Нур-Султан, целью соглашения является определение статуса Тюркской академии в период ее функционирования, ее привилегий и иммунитетов», - сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагаметов на пленарном заседании Мажилиса.

    По данным министра, в Академии работают 17 человек. Двое из них – иностранные граждане.

    «После вступления соглашения в силу местные и иностранные сотрудники Академии должны будут пройти аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Академия активно занимается научно-исследовательской работой, изданием книг и журналов, проведением международных форумов и конференций для выдающихся ученых тюркских стран, научной работой по тюркологии. Принимая во внимание важность укрепления сотрудничества со странами-участницами организации тюркоязычных государств и повышения роли РК в тюркском мире, прошу рассмотреть данный законопроект», - отметил глава МОН.

    Теги:
    Образование Тюркский мир МОН Интеграция и партнерство
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