Какими будут условия размещения Тюркской академии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии» одобрили в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель академии - проведение исследований в области тюркологии, направленных на сохранение, развитие и популяризацию тюркских языков, литературы и культуры. В настоящее время членами академии, кроме Казахстана, являются Кыргызстан, Азербайджан и Турция. А Венгрия на сегодняшний день имеет наблюдательный потенциал. В связи с тем, что штаб-квартира Академии находится в г. Нур-Султан, целью соглашения является определение статуса Тюркской академии в период ее функционирования, ее привилегий и иммунитетов», - сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагаметов на пленарном заседании Мажилиса.

По данным министра, в Академии работают 17 человек. Двое из них – иностранные граждане.

«После вступления соглашения в силу местные и иностранные сотрудники Академии должны будут пройти аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Академия активно занимается научно-исследовательской работой, изданием книг и журналов, проведением международных форумов и конференций для выдающихся ученых тюркских стран, научной работой по тюркологии. Принимая во внимание важность укрепления сотрудничества со странами-участницами организации тюркоязычных государств и повышения роли РК в тюркском мире, прошу рассмотреть данный законопроект», - отметил глава МОН.