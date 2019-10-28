Какими будут тарифы на интернет в селах, сообщил Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, какими будут тарифы на интернет в селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селах такие же тарифы (как и в городе) по причине того, что мы предоставляем услуги в целом согласно тарифной сетке и, конечно же, будем предлагать. Мы не можем сегодня давать сельчанам интернет в пять-шесть раз дороже. Поэтому мы будем предоставлять его с учетом налоговых послаблений»,- сказал Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы журналистов после правительственного часа в Мажилисе.

Ранее министр сообщал, что рассматривается вопрос снижения налогов компаниям, которые будут проводить интернет в села, так как это дело затратное и не окупается.

«Что касается спутника, это другая технология. Кто захочет пользоваться, мы предоставим возможность. Но на сегодня эта услуга достаточно дорога. Поэтому мы хотим, чтобы широкополосный интернет охватывался за счет других технологий. Но есть населенные пункты, куда мы с волокном не придем, куда мы на сегодняшний день придем только спутниковыми технологиями», - добавил Аскар Жумагалиев.