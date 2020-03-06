Какими будут новые платные автодороги, рассказал глава Казавтожола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казавтожол» Улан Алипов рассказал о стоимости проезда по запланированным к строительству в ближайшие пять лет платным автодорогам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сейчас 680 км платных дорог: Нур-Султан-Щучинск, Нур-Султан-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос. В прошлом году мы провели инвестиционный конкурс, его выиграла компания «Computer vision technologies» совместно с тайванцами они будут внедрять с 2020 до 2025 года 11 тысяч км платных автодорог, они будут открытыми, а не гибридными, как сейчас. Камеры будут снимать, сколько машина проехала по дороге и отправлять уведомление. Запланированная стоимость – 1 тенге за 1 км для легковых, и 15 тенге за 1 км для грузовых», - сообщил Улан Алипов в кулуарах Антикоррупционной службы.

Он также рассказал о том, как компания борется с коррупционными рисками.

«Есть объем работ, который подрядчик за месяц должен выполнить. Если он его не выполняет в установленный срок, ему начисляется штраф. В этом моменте имеется коррупционный риск: чтобы не платить штраф, он может попытаться договориться, чтобы ему подписали невыполненный в полной мере объем. Для этого мы такие штрафы убираем. Мы даем уведомления в первый месяц о том, что он не выполнил объем», - отметил спикер.

На второй месяц, по его словам, подрядчику также приходит уведомление о том, что он не укладывается в срок.

«Если же он и на третий месяц не выполнил объем, значит, он и не выполните его. Потому что сезон короткий, сроки тоже, значит, дальше бесполезно. На третий месяц мы его штрафуем и тут же расторгаем контракт. Это касается не только сроков, но и качества», - заключил У. Алипов.