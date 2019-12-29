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Какими будут нормы провоза товаров для личного пользования в 2020 году

29 Декабря 2019 17:40
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Какими будут нормы провоза товаров для личного пользования в 2020 году

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года будут снижены стоимостные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты таможенных пошлин, налогов, доставляемые перевозчиком и пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию ЕАЭС. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент госдоходов Мангистауской области.

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Стоимость ввозимых товаров для личного пользования будет снижена до 200 евро, при этом вес брутто останется неизменным - 31 кг .

Напомним, в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, составляют 500 евро и 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица. В случае превышения установленных норм, потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

Справочно: в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) единые ставки таможенных пошлин, налогов составляют 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Например, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость которой 300 евро, подлежит таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также уплаты таможенных платежей по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (т.е. 15 % от 100 евро). Или, допустим, если посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее составляет 35 кг (т.е. больше весовой нормы на 4 кг), то обложению таможенными пошлинами подлежит 4 кг.


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Ключевые слова: ЕАЭС,
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