-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40 217
-
вчера 22:25 140
-
вчера 22:10 131
-
-
-
вчера 21:41 226
-
вчера 21:30 351
-
-
вчера 21:00 130
-
-
вчера 20:31 147
-
вчера 20:15 214
-
-
вчера 19:53 245
-
вчера 19:40 375
-
-
вчера 19:10 235
-
-
вчера 19:00 205
-
-
вчера 18:55 532
-
-
вчера 18:45 419
-
вчера 18:32 200
-
-
-
-
-
-
вчера 17:32 330
-
-
-
-
вчера 16:56 382
Какими будут метеоусловия в городах страны 25 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия во вторник, 25 декабря, ожидаются в 4 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Караганды.
Не ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Актау, Алматы, Астане, Атырау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе, Уральске.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана
- Погоду на ближайшие дни спрогнозировали синоптики
- Неблагоприятные метеоусловия будут в 5 городах Казахстана в понедельник
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 23 декабря
- Законность продажи новогодних елей проверяют акмолинские полицейские
- Гололед и туман ожидаются в Казахстане 23 декабря
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана