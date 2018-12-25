Какими будут метеоусловия в городах страны 25 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия во вторник, 25 декабря, ожидаются в 4 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Караганды.

Не ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Актау, Алматы, Астане, Атырау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе, Уральске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).