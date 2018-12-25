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Какими будут метеоусловия в городах страны 25 декабря

25 Декабря 2018 04:19 46
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Какими будут метеоусловия в городах страны 25 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия во вторник, 25 декабря, ожидаются в 4 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Караганды.

Не ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Актау,  Алматы, Астане, Атырау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе, Уральске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Гульмира Байзакова

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