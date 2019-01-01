Какими будут метеоусловия в городах страны 1 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеоусловия в городах страны 1 января 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Караганде. В Уральске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).