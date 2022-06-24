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Какими будут метеоусловия в городах РК 24 июня
24 Июня 2022 03:27

Какими будут метеоусловия в городах РК 24 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 24 июня сообщили синоптики , передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 23 июня неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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