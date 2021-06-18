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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Какими будут метеоусловия в городах РК 18 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются во всех городах Казахстана 18 июня, передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).




    Теги:
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