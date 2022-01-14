Новости
Какими будут метеоусловия в городах РК 14 января
14 Января 2022 03:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации РГП «Казгидромет», 14 января неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПолицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области Осадки ожидаются 14 января в Казахстане Экопосты были сожжены во время беспорядков в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Количество косуль растёт в Павлодарской области
- Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
- Осадки ожидаются 14 января в Казахстане
- Штормовые предупреждения на 14 января объявлены в регионах Казахстана
- Экопосты были сожжены во время беспорядков в Алматы
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн