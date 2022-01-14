Какими будут метеоусловия в городах РК 14 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации РГП «Казгидромет», 14 января неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются. Об этом передает МИА «Казинформ».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



