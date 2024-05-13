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    07:42, 13 Май 2024 | GMT +6

    Какие метеоусловия будут в городах РК

    метеоусловия, НМУ
    Фото: Kazinform

    13 мая неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Метеоусловия Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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