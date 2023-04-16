Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Какими будут метеоусловия в городах республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Апреля 2023, 03:00
Какими будут метеоусловия в городах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 апреля неблагоприятные метеорологические условия в городах РК не ожидаются, передает МИА «Казинформ».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Экология   Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК