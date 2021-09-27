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    03:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какими будут метеоусловия в городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 сентября неблагоприятные метеорологические условия в Казахстане не ожидаются. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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